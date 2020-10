36 Gedeeld

Brussel – Zestien vrouwen staan genomineerd die het afgelopen jaar bijzondere prestaties hebben geleverd in Europa.

Rafaela is Europarlementariër met Curaçaose roots en zette zich dit jaar in voor kwetsbare mensen in het Caribische deel van het Koninkrijk vanwege Corona.

Het publiek kan via internet stemmen voor de publieksprijs. De uitreiking is op 19 november in Amsterdam. Stem HIER en steun Samira.

