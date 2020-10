61 Gedeeld

Den Haag – Minister-president Mark Rutte heeft een lans gebroken voor het beschermen van het koraal in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hij deed dat – per videoboodschap – in het kader van de Biodiversity Summit van de Verenigde Naties.

De premier noemde twee voorbeelden van natuurherstelprojecten waarin Nederland investeert, het Markermeer en de koraalriffen in de Cariben.

