53 Gedeeld

Foto – Koninkrijk.nu

Den Haag – Verpleegkundigen die hun opleiding bij Fundashon Mariadal op Bonaire hebben gevolgd kunnen zich binnenkort laten inschrijven in het BIG-register waardoor zij met hun Bonairiaanse diploma ook in zorginstellingen in Europees Nederland kunnen werken.

Dat blijkt uit het antwoord van minister voor Medische Zorg Tamara van Ark op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Attje Kuiken (PvdA).

Lees het hele bericht op Koninkrijk.nu.