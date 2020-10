13 Gedeeld

Kralendijk – Het Bonairiaanse eilandbestuur start het project ‘Van Zaad Tot Product – Di Simia Pa Produkto’ met als doel nieuwe en bestaande ondernemers in de agrarische sector te stimuleren.

Het traject is bedoeld om mensen er bewust van te maken dat je ook op Bonaire o.a. groenten kunt planten en een inkomen verdienen in de agrarische sector.

Het project is een samenwerking tussen het Bonairiaanse eilandbestuur, Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneriano (stichting voor consumenten), en ook de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) die één van de belangrijke partners is in dit project.

Door middel van het project ‘Van Zaad Tot Product’ gaat het eilandbestuur intensieve begeleiding, kennis en irrigatiefaciliteiten aanbieden waarbij mogelijkheden zijn voor een stuk grond bij de LVV om een eigen aanplant te ontwikkelen voor een bepaalde tijd.

In de loop van de komende weken zal het eilandbestuur meer informatie geven over het project ‘Van Zaad Tot Product’.

Lees ook: