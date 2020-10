17 Gedeeld

GGD Arts Marian Luinstra -Pashier gaf een uitgebreide presentatie in zowel het Papiaments als het Nederlands.

Kralendijk – Tijdens een persconferentie woensdagmiddag gaven gezaghebber Edison Rijna en GGD Arts Marian Luinstra-Pashier nadere uitleg over de recente uitbraak van Covid op het eiland.

Voor het eerst werden daarbij ook grafieken gepresenteerd die een inkijkje gaven in de ontwikkeling van het virus op het eiland.

Een overzicht van het aantal positieve gevallen tot en met de 27te september. Illustratie: OLB

Leeftijd

Interessant is dat het virus op Bonaire vooral de groepen in de leeftijd van 20 tot en met 60 raakt. Dit betekent dat zowel ouderen als jongeren minder worden getroffen. Volgens Luidens-Pashier goed nieuws.

“Van ouderen weten we dat ze een kwetsbare groep vormen voor dit virus. Het is dus goed nieuws dat er weinig besmettingen zijn onder deze leeftijdsgroep. Maar ook onder kinderen zien we dat relatief weinig besmettingen plaatsvinden”, aldus de GGD Arts.

Positief daarbij is ook nog eens dat kinderen vaak ofwel heel milde, of helemaal geen symptomen hebben. Dit is één van de redenen waarom het Openbaar Lichaam nog altijd gelooft dat scholen verantwoord open kunnen blijven.

Inzicht in de leeftijdsgroepen die vooral worden geraakt door het Covid-virus, en de onderverdeling tussen man en vrouw. Illustratie: OLB

Werksituatie

Een ander opvallend gegeven is dat de meeste besmettingen op Bonaire plaatsvinden in de werksituatie. Op de tweede plaats staat de thuissituatie en op de derde plaats ontmoetingen in de privésfeer.

Besmettingen in de Horeca worden bijna niet geconstateerd. Dat was, volgens Luinstra-Pashier ook de reden waarom onder meer de Horeca weer open mag.

De werksituatie staat op nummer 1 als het gaat om besmettingen. Illustratie: OLB

Clusters

Er zijn momenteel 10 clusters actief op het eiland. Een aantal besmettingen is echter niet naar een andere besmetting ter herleiden. Luinstra-Pashier gaf ook enige uitleg over wat als cluster werd beschouwd. “Dat is iedere situatie waarbij meer dan 1 persoon betrokken is. Sommige clusters zijn heel klein, maar anderen weer heel groot”, aldus de arts.

Indien het virus niet op tijd wordt opgemerkt is de kans dat een besmet persoon vele anderen in de omgeving blijft besmetten, waardoor een groot cluster wordt ontdekt.

Volgens Luinstra-Pashier werkt de afdeling Publieke Gezondheid zorgvuldig in het traceren van contacten en het in kaart brengen van de bron van besmettingen. “Op deze manier ontstaat inzicht hoe en waar het virus zich verspreidt. Dit is de basis van onze adviezen aan de gezaghebber”.

2 clusters zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de besmettigen. Illustratie: OLB

