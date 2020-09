53 Gedeeld

“Soft lockdown” becomes “gym lockdown”, schrijft Bon Bida Gym op haar Facebook Pagina naar aanleiding van de meest recente maatregelen. Foto: Bon Bida

Kralendijk- De sportscholen op Bonaire verbazen zich over het feit dat zij, ook met de nieuwe maatregelen die per 1 oktober a.s. van kracht worden, verplicht worden de deuren gesloten te houden.

Gezaghebber Edison Rijna maakte gisteren in een persverklaring een versoepeling bekend van diverse maatregelen. Zo mag de Horeca, met bepaalde beperkingen weer open, net als kappers en bijvoorbeeld schoonheidssalons. Dat geldt echter niet voor sportscholen die, zoals het er nu naar uitziet, nog een volle maand dicht moeten blijven.

Gezaghebber Rijna zei in zijn verklaring dat het eiland vooral maatregelen wilde nemen op die plekken waar mensen tot nog toe het meest besmet raken met het Covid virus. Dat blijkt onder andere op de werkplek en in de privésfeer te zijn.

“Voor zover ik weet is nog niemand bij een gym besmet geraakt. Waarom wij dan nu het haasje zijn, is mij in elk geval niet duidelijk”, aldus een sportschoolhouder, die de maatregel om dicht te blijven met lede ogen aanziet. Bij de sportscholen waren al geruime tijd al maatregelen van kracht, zoals een beperking van hun capaciteit tot maximaal 50%.

Ook in Nederland, waar bepaalde regio’s inmiddels tegen code rood aanlopen, ging men niet over tot sluiting van sportscholen.

Beweging

Wat de beslissing om sportscholen dicht te houden extra pikant maakt is dat de overheid, naast haar zogenaamde ‘hygiënemaatregelen’ sinds kort steeds wijst op het belang van een gezonde levensstijl en beweging in de strijd tegen Covid-19.

Lees ook: