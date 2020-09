123 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Rijna heeft vandaag een statement uitgezonden via youtube. Dit deed hij vooruitlopend op een persconferentie die morgen zal plaats vinden.

Rijna gaf aan dat de maatregelen die de afgelopen dagen golden, morgen, woensdag 30 september aflopen. Het aantal besmettingen per dag is stabiel. Daarom gelden er per 30 september nieuwe maatregelen.

In sommige sectoren zijn deze strenger maar in andere minder streng. Er komt een nieuwe noodverordening die tot 31 oktober zal gelden.

Vanaf woensdag mogen alle winkels weer open met in achtneming van strenge hygiene regels. Uiterlijk 20.00 uur moeten de winkels dicht zijn.

Alle horeca mag weer open met een 50% capaciteit en registratieplicht. Uiterlijk 22.00 uur moet alle horeca sluiten.

Kappers en nagelstudio’s mogen weer open maar sportscholen blijven dicht.

Overtreden van de nieuwe regels kan leiden tot enkele dagen sluiting.

Een nieuwe maatregel is dat thuiswerken verplicht is, indien dit niet mogelijk is dan gelden er strenge regels.

Buitensporten mag maar zonder publiek. Kinderen tot 17 jaar mogen wel sporten in sporthallen.

Vanaf minuut 18 kun je de Nederlandse verklaring afluisteren:

Lees ook: