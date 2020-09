8 Gedeeld

Kralendijk – Op 31 maart 2020 is gecommuniceerd over de vrijstelling van de Algemene Bestedingsbelasting (hierna ABB) bij invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Velen wilden en willen nog steeds een bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen. De Douane CN verlengt daarom de mogelijkheid om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van de ABB bij invoer.

We stellen alles in het werk om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen soepel en snel te laten verlopen. Fiscale aspecten mogen in deze zware tijd geen belemmering vormen voor een vlotte distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen naar hulpverleners in de zorg. Hier volgt een opsomming van de persoonlijke beschermingsmiddelen, de voorwaarden en de periode waarvoor deze vrijstelling geldig is.

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?

Hieronder vallen in ieder geval:

Gezichtsmaskers/Mondkapjes (wegwerp- en herbruikbare);

Spatbrillen;

Onderzoekshandschoenen.

Wie komt hiervoor in aanmerking, onder welke voorwaarden?

Voordat u de vrijstelling kunt gebruiken, moet u per zending een vergunning aanvragen bij de Douane CN.

De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden ingevoerd door 1 van deze organisaties:

Overheidsinstellingen;

hulpeenheden of filantropische instellingen;

hulporganisaties, ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverleners.

De goederen worden geschonken en ingezet voor slachtoffers van de coronacrisis.

Let op: Marktpartijen die persoonlijke beschermingsmiddelen willen verkopen, krijgen geen vrijstelling.

Organisaties voeren geschonken goederen in op eigen naam

Ondernemers kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen schenken aan de eerder genoemde organisaties. Die organisaties voeren goederen zelf in – op eigen naam. Ze hoeven dan, indien ze aan de voorwaarden voldoen, geen ABB bij invoer te betalen.

Maximale inzet voor zo min mogelijk oponthoud

De Douane CN zet zich maximaal in voor zo min mogelijk oponthoud aan de grens bij de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. Door een goede inrichting van het proces zorgt deze fiscale regeling nauwelijks voor logistiek oponthoud. De persoonlijke beschermingsmiddelen komen zo snel op de plek van hun bestemming.

Voor welke periode is deze speciale vrijstelling van toepassing?

Deze speciale vrijstelling is tot nader order van toepassing.

Vragen?

Voor vragen kunt u mailen naar [email protected]

