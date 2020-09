17 Gedeeld

Kralendijk – Sinds gisteren zijn er 38 getest, waarvan 1 nieuw positief geval en 3 zijn er hersteld.

Op 29 september 2020 zijn er in totaal 77 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. 20 personen zijn in totaal hersteld en 2 personen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Lees ook: