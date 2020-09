6 Gedeeld

Kralendijk – Op zaterdag 26 september 2020 heeft de Bank de officiële mededeling ontvangen van een bevestigde COVID-19 positief geval van een collega die werkzaam is bij de Hato Smart Branch. Deze collega had geen direct contact met cliënten en was laatst werkzaam op maandag 21 september 2020.

De directie van de Maduro & Curiel’s Bank heeft inmiddels de nodige hygiënische maatregelen getroffen en heeft voor een grote schoonmaak beurt (deep cleaning) gezorgd. Als voorzorgsmaatregel zal de Hato Smart Branch tot een volgend bericht gesloten blijven.

De Playa Branch zal, zoals gewoonlijk, alle diensten blijven verlenen met tijdelijk aanpaste openingstijden tussen 0:800 en 13:00 uur.

