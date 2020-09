13 Gedeeld

Kralendijk – Het is half bewolkt met een kans op een lokale (onweers) bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal zwak tot matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 17 knopen).

Weeroverzicht maandag: Een tropische golf nadert de lokale eilanden vanaf het oosten en zal voornamelijk morgenochtend kunnen zorgen voor een aantal (onweers)buien.

Voor vandaag wordt de kans op een lokale (onweers) bui niet uitgesloten. We hebben vandaag weer een benauwde dag door de relatief zwakke wind. In de komende dagen neemt de wind wel weer even toe.

Meer over het weer lees je op Caribbean Weather Center (Facebook) en op caribbeanweathercenter.net

