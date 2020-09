12 Gedeeld

Kralendijk – De huisartsenpraktijk Bonaire Medical Clinic aan de Kaya Libertador Simon Bolivar 12, zal op Woensdag 30 september aanstaande de dienstverlening aan het publiek hervatten. De arts Simon Eijsenga neemt vanaf dat moment waar voor dokter Michael Hermelijn.



Laatstgenoemde, dokter Hermelijn, is nog steeds onder medische behandeling nadat hij eerder covid-19 positief was bevonden. Het overige personeel van de huisartsenpraktijk was in quarantaine geplaatst. De quarantaineperiode voor die mensen is afgelopen.



Intussen heeft men de ruimte van de huisartsenpraktijk ontsmet en grondig schoongemaakt. Daardoor kan de samenleving weer gebruik maken van de geleverde diensten ter plekke.



Het is wel strikt geboden de volgende covid-19 maatregelen in acht te nemen:

Bezoekers aan de huisartsenpraktijk zijn verplicht een mond-/neusbedekking op te doen

Social distancing 1,5 meter

Maximaal 3 personen hebben per keer toegang tot de behandelruimte

Consult uitsluitend volgens afspraak (dus, géén consult voor wie geen afspraak maakt!)

Recepten telefonisch of via Whatsapp aanvragen op nummer +599 795 7171

De huisartsenpraktijk is open van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 13:00 uur, en van 14:00 uur tot 17:00 uur.



Wij hopen op volledig herstel van dr. Michael Hermelijn en kijken uit naar zijn spoedige terugkeer op de plek van dienstverlening.

