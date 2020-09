38 Gedeeld

Het nieuwe pand dat komt te staan naast het reeds in gebruik zijnde kantoor, zal de administratie van het fonds huisvesten. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Het nieuwe pand van het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) in het centrum van Kralendijk nadert haar voltooiing. Het nieuwe pand staat op de plaats van waar vroeger het bureau stond van het Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV) uit de tijd van de Nederlandse Antillen.

De uitbreiding werd nodig toen PCN in 2018 besloot de administratie naar Bonaire te halen. Deze werd tot eind tussen 2010 en 2018 in Nederland uitgevoerd. Door het naar Bonaire halen van de pensioenadministratie werden zo’n 10 nieuwe werkplekken op het eiland gecreëerd.

Blij

Bestuursvoorzitter van PCN, Harald Linkels, zegt blij te zijn dat de bouw ondanks de Coronacrisis, relatief voorspoedig verloopt. “Tot nog toe zaten onze medewerkers nogal dicht op elkaar in het oude pand, dat eigenlijk veel te klein is. Sinds de start van de Corona crisis werkte een deel van de medewerkers om de beurt al thuis. Toch kijken we erg uit naar het betrekken van de nieuwe ruimte”.

Het pand zou volgens planning begin november worden opgeleverd. Of die datum wordt gehaald durft Linkels nog niet te zeggen. “Er is tot nog toe een kleine vertraging van zo’n 3 weken, maar dat stelt -zeker gezien de situatie rondom Covid- eigenlijk niks voor”. De komende weken wordt verder gewerkt aan de afwerking van het gebouw, dat zonder meer kan worden gezien als een opsteker is voor de Kaya Carlos General Manuel Piar, waar inmiddels diverse panden in vervallen staat staan.

Parkeerplaatsen

Het werk in het nieuwe pand, dat werd ontworpen door Bo Bodifée van Bodifée Design, zal straks voornamelijk op de bovenverdieping plaats gaan vinden. Op de begane grond worden drie overdekte parkeerplaatsen gecreëerd voor bezoekers.

De bouw van het pand is gerealiseerd door aannnemer Dimi Construction.