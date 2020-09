Kralendijk – Vandaag 27 september is World Tourism Day. Centraal staan de culturele, sociale, politieke en economische waarde van toerisme. Elk jaar met een nieuw thema en gastland. Dit jaar is het thema “Tourism and Rural Development” en het gastland India.

De viering benadrukt de unieke rol die het toerisme biedt op het gebied van economische ontwikkeling en geeft kansen aan wijken en gemeenschappen buiten de grote steden die vaak vergeten worden. Bovendien toont World Tourism Day de belangrijke rol die toerisme speelt bij het behouden en promoten van cultuur en erfgoed over de hele wereld.

Bonaire

Afgelopen week heeft Tourism Corporation Bonaire aan basisschoolleerlingen, een educatieve video gepresenteerd met verschillende beroepsmogelijkheden in de toeristische sector. Het doel van de video is om leerlingen te laten zien dat hun huidige interesse of hobby, in een beroep in de toeristische sector later omgezet kan worden.

Daarnaast heeft TCB in samenwerking met auteur Denise de Jong-Rekwest een boek gepubliceerd met als titel “Turismo na Boneiru, Bo Futuro!”, (Toerisme op Bonaire, Jouw Toekomst!) waarin elk hoofdstuk een ander element van de toeristische sector illustreert.

Basisscholen zullen een exemplaar van het boek ontvangen, zodat leerlingen tussen groep 5 en 8 hun kennis op het gebied van toerisme op Bonaire kunnen verbreden en een beeld krijgen van alle verschillende activiteiten die Bonaire aan toeristen te bieden heeft.

