Gezaghebber Rijna in gesprek met de lokale pers op de porch van de Gezaghebberswoning.

Kralendijk- Gezaghebber Edison Rijna had zaterdagochtend in zijn ambtswoning een informele ontmoeting met vertegenwoordigers van de pers op het eiland.

Doel was het ontvangen van feedback over de manier waarop de overheid in het kader van de Covid-19 crisis communiceert met de pers. Ook wilde de gezaghebber weten of er specifieke wensen leven bij de pers als het gaat om de crisiscommunicatie.

De bijeenkomsten vonden plaats in twee groepen: Éen met de Nederlandstalige pers en één met de Papiamentstalige pers.

Het gesprek, waaraan ook Bonaire.nu, BES-Reporter.com en Koninkrijk.nu deelnamen namens ABC Online Media vond plaats in een open en collegiale sfeer.

