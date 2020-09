6 Gedeeld

Pietersz Distribution is een van de weinige aanbieders die in elk geval online bestellen aanbiedt. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- Consumenten op Bonaire hebben relatief veel interesse in de mogelijkheid boodschappen online te bestellen en thuis afgeleverd te krijgen. Dat blijkt uit de enquête die Bonaire.nu samen met Linkels & Partners hield onder boodschappers. Toch wordt die optie nog maar nauwelijks aangeboden.

In het in mei 2020 uitgevoerde onlineonderzoek gaf 33% van in totaal 628 respondenten aan daar, indien dat aangeboden wordt, regelmatig tot vaak gebruik van de zullen maken. 39% van de respondenten gaf aan daar waarschijnlijk af en toe gebruik van te zullen maken. 28% gaf aan te verwachten nooit online boodschappen te zullen doen.

Ook werd onderzocht wat consumenten over hebben voor een eventuele bezorging. Gemiddeld zijn consumenten bereid om 5 dollar te betalen voor een relatief kleine hoeveelheid boodschappen. De meeste consumenten geven echter aan een bedrag van rond de 7 dollar een redelijke vergoeding te vinden.

Als het gaat om een grotere hoeveelheid boodschappen, zoals boodschappen voor meerdere dagen of een hele week, dan zijn boodschappers bereid daar gemiddeld 10 dollar voor te betalen. De meeste respondenten zijn echter bereid tot 13 dollar neer te tellen voor een dergelijke bestelling.

Supermarkten

Daar waar restaurants op het eiland goed inspelen op de sluiting voor dine-in options en veel afhaal over thuisbezorging aanbieden, spelen de supermarkten nog weinig in op de nieuwe trend.

Een uitzondering daarop vormt Pietersz Distribution Bonaire, die actief adverteert met de mogelijkheid om boodschappen online te bestellen en vervolgens ‘curb-side’ (aan de kant van het trottoir, red.) af te halen. Echt thuis afleveren van online bestelde boodschappen wordt echter nog niet aangeboden.

Kansen

Gezien de bereidheid bij een aanzienlijk deel van de consumenten op het eiland te betalen voor online bestellen en thuisbezorging, lijkt hier een mooie business case te liggen voor ondernemers. Voor restaurants doet ‘Dinner in a box’ inmiddels goede zaken met thuisbezorging.

Door de beperkingen rondom de Covid-19 crisis zijn veel bedrijven actief bezig met het zoeken naar mogelijkheden om, ook bij strenge maatregelen, hun producten toch af te kunnen zetten.

