39 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen donderdag heeft de Tourist Corporation Bonaire (TCB) de video “This Is Our Island, This Is Bonaire” op sociale media geplaatst.

TCB produceert elk jaar een video over Bonaire die reisagenten moet helpen overtuigen om Bonaire als bestemming in hun portfolio op te nemen. Daarbij gelooft TCB in het talent van lokale bedrijven; tenslotte kennen die het eiland het beste. Om die reden werd Lamedia Bonaire, dat al jaren Tourist TV Bonaire produceert, benaderd met de opdracht aan de slag te gaan.

Esther van Bokhorst, regisseuse: “Samen met cameraman Hendrik Wuyts zijn we in een paar dagen heel Bonaire rondgegaan. Mijn idee was om Miss Tourism Bonaire, Rayshantaly Coffie, het publiek haar eiland te laten zien. Dat heeft ze heel goed gedaan. Met haar authentieke manier van presenteren en haar stralende lach maakt ze dat je meteen het vliegtuig wilt pakken. Coffie laat met een natuurlijk enthousiasme zien hoe mooi en divers Bonaire is. Ze heeft leren duiken voor deze promo, maar ze laat vooral ook zien dat er nog veel meer te doen is op en om Bonaire.”

Met 500 shares en bijna 30 duizend views lijkt de film goed aan te slaan. De reacties wijzen erop dat veel kijkers inderdaad het eiland willen zien of weerzien.

Rayshantaly’s uitroep ‘Welcome to my island, welcome to Bonaire!’ is niet aan dovemansoren gericht.

Bekijk de video hieronder:

Lees ook: