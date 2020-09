10 Gedeeld

Kralendijk – In verband met graafwerkzaamheden vóór de luchthaven op dinsdag 29 september, wordt de hoofdingang van BIA tussen 7.00 uur in de ochtend en 16.00uur in de middag in twee afzonderlijke fasen afgesloten.

De wegoversteek wordt dusdanig uitgevoerd dat de airport toegankelijk blijft voor bezoekers en leveranciers. Het doorgaand verkeer op het EEG Boulevard wordt in beide richtingen omgeleid via één rijbaan door verkeerregelaars.

Lees ook: