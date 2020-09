18 Gedeeld

PDB fractieleider Clark Abraham tijdens de raadsvergadering van donderagavond.

Kalendijk- Fractieleider van de Partido Democratico Boneriano (PDB) snapt niet waarom Gezaghebber Rijna is overgegaan tot sluiting van vooral restaurants en winkels, als besmettingen met Covid-19 vooral plaatsvinden op kantoren van de overheid.

Dat bracht Abraham donderdagavond, tijdens een spoedvergadering van de eilandsraad naar voren. “We weten dat besmettingen tot nog toe vooral hebben plaatsgevonden in kantoren van de overheid (zoals bij de douane en de belastingdienst, red.) Zou sluiting van kantoren van de overheid dan niet veel meer voor de hand liggen dan het sluiten van restaurants en de winkel op de hoek?”, wilde Abraham weten.

GGD arts Marian Luinstra-Pashier vond dat de sluiting van restaurants en winkels toch niet op gespannen voet stond met de recente besmettingen die plaats hadden gevonden binnen overheidsgebouwen. “Wat we willen is dat mensen minder bewegen en minder met elkaar in contact komen”, aldus Luinstra-Pashier.

Effect

In een persconferentie op vrijdagmiddag legde gezaghebber Edison Rijna uit dat het effect van de nu genomen maatregelen pas over zo’n 14 dagen zichbaar zou zijn.

“We nemen nu maatregelen, om de teugels straks weer iets te kunnen laten vieren”, aldus legde Rijna uit. Rijna zei dat het nog te vroeg was om te voorspellen of over 10 dagen de op 21 september jl. genomen maatregelen weer zouden kunnen worden teruggeschroeft.

Volgens Rijna is niet alleen het aantal besmettingen an sich maatgevend. “Het hangt er ook van af waar besmettingen vandaan komen en of ze samenhangen met reeds bekende gevallen”.

Rijna zij ook te beseffen dat de genomen maatregelen als pijnlijk werden ervaren. Tegelijkertijd zij de burgervader dat hij het bemoedigend vond om te zien dat winkels en restaurants toch creatieve manier zochten om te kunnen blijven verkopen, bijvoorbeeld door een afhaalservice te bieden of door thuis te bezorgen.