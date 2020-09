22 Gedeeld

Kralendijk – Vandaag werd tijdens de persconferentie duidelijk dat er 9 klusters zijn van besmette personen op Bonaire. Het grootste kluster bestaat uit 20 personen, het kleinste uit 2.

Er is een klein aantal personen die niet gelinkt zijn aan een kluster. Dit verandert per dag. De besmettingen gebeuren voornamelijk op de werkvloer en in thuis situaties.

De persconferentie van vandaag is hieronder terug te kijken. Deze is deels in het Papiamentu en deels in het Nederlands.

