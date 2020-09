103 Gedeeld

Container Nikiboko

Kralendijk – Zaterdag 19 september was de “World Clean Up Day”. Op deze dag werd er overal ter wereld aandacht besteed aan het schoonhouden van onze planeet. Gezien de voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus heeft de Selibon in verschillende wijken afvalbakken geplaatst zodat elke inwoner een bijdrage kon leveren aan een schoner en mooier Bonaire.

Container Nort Saliña

Dit jaar heeft de Selibon in totaal 13.920 kilo afval verzameld. De soorten afval die het meest verzameld werden, zijn tuinafval (takken en gras), pallets, kartonnen dozen, ijzeren voorwerpen (zoals fietsen), elektrische apparatuur (zoals computers, televisietoestellen, airco’s) en verschillende plastic bakken en emmers.

De Selibon is blij met de inzet van elke inwoner en dankt de Bonairiaanse bevolking die aan deze speciale dag heeft bijgedragen.

Container Tera Kora

