Kralendijk – Het is officieel, het carnaval 2021 is geannuleerd. Het OLB heeft dit in samenspraak met leiders van carnavalsgroepen besloten.

Ook alle andere evenementen, die hieraan verbonden zijn zoals het Tumba festival en de verkiezing van de karnaval’s koningin en Prins, maar ook Pancho zullen geen doorgang vinden.

Tijdens een overleg werd duidelijk dat het carnaval niet in de periode van januari tot en met maart plaats kan vinden. De leiders van de carnvalsgroepen toonden hier begrip voor en voegden toe dat ook de financiële situatie van de deelnemers een obstakel was.

Alhoewel er volgend jaar geen carnaval is, hebben partijen afgesproken om niet stil te zitten, maar de ontstane mogelijkheid te gebruiken, om de organisatie van de toekomstige carnavalsvieringen te versterken.

