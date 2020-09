11 Gedeeld

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam meldt vandaag dat er weer 5 personen positief getest zijn op Covid-19. Drie personen zijn hersteld. Op 22 september 2020 zijn er 39 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire.

Een deel van de nieuwe gevallen is gerelateerd aan bestaande clusters of casussen, van andere wordt dat nog onderzocht. De mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

