75 Gedeeld

De vliegtuigen van KLM en Tui mogen, volgens een ruime meerderheid van respondenten, toeristen blijven brengen naar het eiland. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- Een korte online enquête die door Bonaire.nu, samen met adviesbureau Linkels & Partners is uitgezet, wijst uit dat de meeste respondenten voorstander zijn van het openblijven van het eiland voor toeristen uit Nederland. Dit ondanks de relatief sterke stijging van het aantal Covid-besmettingen op het eiland.

De enquête werd in 24 uur tijd in totaal 1328 keer ingevuld. 894 respondenten wonen op Bonaire. 434 respondenten wonen niet op het eiland en zijn woonachtig in Nederland (326), de Verenigde Staten (45), de overige Nederlands-Antilliaanse eilanden of Aruba (30) of elders (28). 5 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord.

De enquête is uitgezet via de nieuwssites www.bonaire.nu en www.bes-reporter.com. Daarnaast is zij gepubliceerd op diverse Facebook-pagina’s. Via de radio is de enquête onder de aandacht gebracht van luisteraars van BONFM en Radio Vishon.

Instemming

Er is sprake van een relatief groot verschil tussen de resultaten als wordt gekeken op totaal deelnemersniveau, versus de groep ‘inwoners van het eiland’. Als het gaat om de totale groep respondenten, dan geeft 45,1% aan het oneens te zijn met de meest recente maatregelen in strijd tegen het Covid-19 virus, tegen 40,7% die het daar wel mee eens is. 14,3% van de totale groep respondenten twijfelt.

Als wordt gekeken naar de groep inwoners ziet het beeld er anders uit. 45,4% van de respondenten die inwoner is, geeft aan zij het -over het geheel genomen- eens te zijn met de afgekondigde maatregelen. 40,1% van de groep inwoners geeft aan het oneens te zijn met de maatregelen, terwijl 14,5% twijfelt.

Nederland

Eén van de opvallendste resultaten van dat enquête is, dat ook onder de groep inwoners maar liefst 65,3% van mening is dat het eiland -onder de gegeven omstandigheden- open zou moeten blijven voor toeristen uit Nederland. 34,7% vindt evenwel dat het eiland dicht moet voor toeristen uit Nederland.

Dat het onderwerp in sterke mate leeft, blijkt wel uit het feit dat 224 van de op Bonaire woonachtige respondenten de moeite heeft genomen om hun antwoord op deze vraag (uitgebreid) nader te motiveren. De meeste respondenten zien in de genomen maatregelen, zoals de PCR test en de in te vullen gezondheidsverklaring voldoende beschermende maatregelen. Hierdoor denken zij dat het eiland toch op verantwoorde wijze open kan moeten blijven voor toeristen uit Nederland.

Curaçao

Een ander opvallend resultaat is dat de meeste respondenten die woonachtig zijn op het eiland het, onder de gegeven omstandigheden, het terecht vindt dat reizigers uit Curaçao 14 dagen in quarantaine moeten. 61,3% van deze respondenten kan zich vinden in deze maatregel, tegen 23,3% die zich daar niet in kan vinden. 15,4% van de hier woonachtige respondenten twijfelt.

Winkels en restaurants

Uit spontane opmerkingen blijkt dat veel respondenten het niet eens zijn met de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels en restaurants. Veel respondenten denken dat met strenger toezicht, het gebruik van mondmaskers en het stellen van beperkingen aan het aantal klanten dat tegelijk binnen mag zijn, een sluiting van winkels en restaurants onnodig zou zijn geweest.

Verder merken relatief veel respondenten op dat zij het gebruik van een mondmasker in openbare ruimten verplicht zouden willen zien. Daarnaast zijn er relatief veel respondenten die het moeilijk te begrijpen vinden waarom scholen, bij deze ‘soft-lockdown’, gewoon open mogen blijven.

Bonaire.nu zal in een aantal vervolgartikelen nader ingaan op de resultaten van de enquête.