Kralendijk – Het openbaar Lichaam maakt bekend dat er vandaag weer 7 personen positief getest zijn op Covid-19. Hoeveel er milde klachten hebben of hoeveel er opgenomen zijn wordt niet bekend gemaakt.

Op 21 september 2020 zijn er dus 37 actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire. Een deel van de nieuwe gevallen is gerelateerd aan bestaande clusters of casussen, van andere wordt dat nog onderzocht. De mensen zijn geïnformeerd en in isolatie.

