Kralendijk – In verband met het recent genomen maatregelen en besluiten omtrent COVID-19 heeft de Scholen Gemeenschap Bonaire besloten om de schooltijden voor de units aan te passen.



Zoals eerder bekend is gemaakt is er op maandag 21 september en dinsdag 22 september geen onderwijs voor de Unit VMBO.



Voor de overige units zijn de schooltijden voor maandag 21 september als volgt:



– Unit Liseo Boneriano; de lessen starten om 09:00 uur ’s morgens

– Unit MBO; de lessen starten om 09:15 uur ’s morgens

– Unit SLP; geen wijziging. De lessen starten op de normale schooltijd 7:30 uur ’s morgens



