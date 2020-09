3 Gedeeld

Kralendijk – Bekend is geworden dat een personeelslid van Kinderdagverblijf Bon Kuido positief is getest op COVID-19. De betrokkene heeft dit gemeld bij de werkgever. De directie van het dagverblijf heeft contact opgenomen met de afdeling Publieke Gezondheid om te overleggen welke maatregelen genomen moeten worden voor de veiligheid van kinderen en personeel. Om die maatregelen in alle rust te kunnen nemen is het dagverblijf voor twee dagen gesloten.

De eerste stap is dat de afdeling PG alle contacten van de positief geteste gedurende de besmettelijke periode in kaart brengt, zodat kan worden bepaald welke daarvan risicocontacten zijn en welke niet. De risicocontacten worden gebeld door PG en in quarantaine geplaatst. Dat betekent dat ze thuis moeten blijven en zich afzonderen van hun huisgenoten. Als deze personen klachten krijgen die passen bij COVID-19 kunnen ze bellen naar 0800 0800 om zich te laten testen. De risicocontacten kunnen behoren tot de huiselijke kring, tot de privésfeer als ook tot de kring van de collega’s op de werkvloer. Al die contacten worden in kaart gebracht. Mocht iemand denken dat hij nauw contact heeft gehad met de positief geteste dan kan dat altijd gemeld worden bij PG op 0800 0800. Een medewerker belt dan terug om dat contact nader te onderzoeken.

Degenen die niet tot de risicocontacten behoren kunnen gewoon aan het werk. Ze worden – net als iedereen – gevraagd om hun gezondheid te monitoren en bij het ontstaan van klachten thuis te blijven en zich te melden voor een test. Huisgenoten van mensen in quarantaine mogen aan het werk als ze thuis goed afstand kunnen houden.

Daarnaast worden door het dagverblijf de nodige maatregelen genomen om de kinderen na het weekend weer op een verantwoorde manier te kunnen ontvangen. Op die manier hoopt men het ongemak voor kinderen, ouders én personeel zoveel mogelijk te beperken.

Voor scholen en kinderdagverblijven is het van belang om ingeval van een positief geteste medewerker of ouder of leerling altijd contact op te nemen met de afdeling Publieke Gezondheid, om samen in overleg te bepalen welke maatregelen nodig en verstandig zijn.

