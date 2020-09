2 Gedeeld

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam van Bonaire lanceert vandaag www.bonairecrisis.com. Op deze website kunnen eilandbewoners en reizigers naar Bonaire informatie over corona vinden. Het is een crisiswebsite, die ook ingezet kan worden bij andere crisissen zoals orkanen, tsunami’s en grote branden.

De Gezaghebber heeft besloten dat er een crisiswebsite moet komen, want het is belangrijk dat er één plek is waar alle informatie bij elkaar komt. Reizigers naar Bonaire kunnen nu via de website de gezondheidsverklaring invullen.

De komende tijd wordt informatie over corona op www.bonairecrisis.com uitgebreid. Alle informatie is beschikbaar in het Nederlands en Papiamentu en een deel van de informatie is ook in het Engels beschikbaar.

