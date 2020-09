19 Gedeeld

Kralendijk – Het Water-en Energiebedrijf (WEB) zegt sinds begin september wat problemen te hebben met de aanvoer van stroom door de extreme warme dagen en weinig wind.

Terwijl de temperaturen tot extreme en ongebruikelijke 35 graden opliepen, waardoor de vraag naar airconditioning stijgt, leggen onderhoudswerkzaamheden in combinatie met weinig windkracht een druk op de energievoorziening.

Om onder deze extreme en ongebruikelijke omstandigheden het evenwicht te bewaren, kiest ContourGlobal Bonaire (CGB) samen met Water –en Energiebedrijf Bonaire (WEB) sinds 10 september voor een gecoördineerde en gecontroleerde afschakeling. Wat leidde tot het loskoppelen van enkele relatief kleine gebieden tot wel een uur. Deze systematische stroomonderbreking wordt geïmplementeerd om kritieke diensten te behouden en het ongemak redelijk te verspreiden: een beperkte verstoring naar sommige gebieden, in plaats van het risico te nemen van een aanzienlijke verstoring voor alle klanten.

Mocht er echter een stroom onderbreking in uw gebied nodig zijn, dan kunnen CGB en WEB niet altijd op dezelfde manier een vooraankondiging doen zoals het publiek gebruikelijk gewend is bij routine onderhoud werkzaamhenden.

Het loskoppelen van de stroom is een laatste hulpmiddel om het evenwicht tussen productie en vraag te behouden. Daarom zullen CGB en WEB indien nodig een systematische onderbreking van de stroomvoorziening toepassen om de overlast te minimaliseren en de overlast te verdelen over het gehele eiland zodat we gezamenlijk niet veel erger ervaren.

Binnenkort worden de productie-eenheden weer in gebruik genomen, klanten zullen spoedig op een constante aanvoer van energie kunnen rekenen.

WEB en CGB verontschuldigen zich voor het ontstane ongemak voor klanten op Bonaire.

