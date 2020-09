2 Gedeeld

Kralendijk – De Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) heeft vanaf 1 oktober een nieuwe directeur in de persoon van Marlon ‘Roy’ Martina. “ Op Bonaire zijn er belangrijke en merkbare ontwikkelingen maar er is ruimte om te blijven ontwikkelen”, licht Martina zijn keuze toe om directeur te worden van R&O.

Roy Martina is ingenieur en heeft een MBA opleiding gevolgd. Martina heeft veel ervaring op beleidsgebied. Tot voor kort was hij beleidsdirecteur bij het ministerie van SOAW op Curaçao. Daar heeft Martina ook de functie van secretaris generaal tijdelijk vervuld. Aan de hand van zijn ervaringen wil Martina bijdragen aan de ontwikkelingen die gaande zijn op Bonaire. “ Er is altijd ruimte om te ontwikkelen rekening houdend met de bestaande regels en wetten. In die ontwikkeling moet er ook rekening worden gehouden met de gewoontes en cultuur van Bonaire”, verklaarde Roy Martina.

Vorming van de jeugd is ook een zaak waar Roy Martina mee bezig was. Voor Sint Eustatius heeft hij een opleidingsplan geschreven (Statia Welfare Improvement Association). Van 2005 tot 2014 was Martina taskmanager bij het ministerie van Onderwijs op Curaçao waar hij belast was met de innovatie van schoolgebouwen. Ook was Martina leider van het project Fort Beekenburg, waar jongeren zonder dagbesteding, sociale vaardigheden konden leren om kans te maken op de arbeidsmarkt.

Roy Martina gaat leiding geven aan de Directie Ruimte en Ontwikkeling. De directie houdt zich onder andere bezig met verdeling van grond, uitgeven van bouwvergunningen en de controle daar op, reclamebeleid en wegenbouw.

