GGD arts Marian Luinstra-Passchier oogstte afgelopen dagen veel lof door haar uitleg in het Papiamentu van de situatie rondom Covid19 op het eiland. Foto ABC Online Media

Kralendijk- De 7 actieve Covid-gevallen op het eiland kunnen niet allen worden toegeschreven aan één enkele bron van besmetting. Dat zei GGD-dokter Marian Luinstra-Passchier in een persconferentie woensdagmiddag over de ontwikkeling van het aantal besmettingen op het eiland.

De afdeling Publieke Gezondheid is druk bezig met het traceren van mogelijke gevallen en potentiële bronnen. Tot zover lijken er meerdere clusters op het eiland actief. Eén van die clusters, een geval van zo’n twee weken terug, loopt bijna op haar eind. De nieuwe besmettingen zijn niet tot dit specifieke geval, dan wel één specifieke andere bron te herleiden.

Luinstra-Passchier wilde niet ingaan op vragen van de pers over individuele gevallen. “Over individuele gevallen doen wij geen uitspraken, vanuit privacy overwegingen. Slechts in uitzonderlijke gevallen maken wij details bekend, zoals de identeit van een betrokkene. In het geval van dokter Hermelijn vonden we dat met zijn allen wenselijk. Dit is ook in overleg met betrokkene zo gecommuncieerd”, aldus de arts.

Druk

De GGD arts gaf aan dat de besmetting en de daarop volgende sluiting van de kliniek van de besmette dokter ‘lastig’ was. “Deze legt extra druk op de andere praktijken”, aldus Luinstra-Passchier. Onoverkomenlijk is de situatie niet, doordat de patienten van dokter Hermelijn over andere praktijken zijn verdeeld.

