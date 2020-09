10 Gedeeld

Functieomschrijving

Het Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ) Bonaire is per direct op zoek naar een enthousiast en ervaren projectleider die graag een steentje bij wil dragen aan het onderwijssysteem op Bonaire. Het is een project waar je veel variatie en verantwoordelijkheden hebt.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een beleidsplan met betrekking tot het inrichten van speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Bij aanvang maak je een verkorte versie van jouw beleidsplan. Je verricht tevens het voorwerk voor de inrichting van speciaal onderwijs op Bonaire. Het beleid moet qua planning zodanig afgebakend zijn dat het EOZ in korte tijd resultaten kan zien. Op deze manier ga je uiteindelijk vorm geven aan de toekomst van een belangrijk onderdeel van het onderwijssysteem op Bonaire.

Het project

Het beleidsplan voor het inrichten van (voortgezet) speciaal onderwijs op Bonaire is een project voor de duur van maximaal één jaar. Het moet minstens de volgende elementen bevatten:

Beschrijving van de voorzieningen die nodig zijn voor de doelgroepen binnen het onderwijs, gebruikmakend van huidige onderwijsondersteuning en zorg;

Beschrijving van de voorzieningen die nodig zijn voor de doelgroep binnen de zorg, met behulp van onderwijs; Met inachtneming van de eventuele leerpunten uit huidige specialistische groepen op de eilanden;

Gebruikmakend van expertise/ ‘’best practices’’ uit Europees Nederland, in afstemming en samenwerking met de projectleiders (voortgezet) speciaal onderwijs van de andere BES eilanden Saba en St. Eustatius; Welke leerlingen dit betreft (aantallen en ondersteuningsbehoefte) en welke groepsvorming mogelijk is;

Samenwerkingsvormen met organisaties binnen de jeugdketen zoeken en borgen;

Financiële onderbouwing van de benodigde specialistische voorzieningen, waar mogelijk uitgesplitst naar onderwijs-en zorgcomponenten;

Verkenning van de toelatingsprocedure voor speciaal onderwijs;

Inventarisatie van de grenzen en mogelijkheden voor de zwaardere onderwijszorg op Bonaire Aansluitend op de visie van speciaal onderwijs Aansluitend op de doorlopend ontwikkeling kinderopvang, onderwijs en thuis.



Functie-eisen

Als projectleider breng je het volgende met je mee:

WO denk en werkniveau;

Omgevingssensitiviteit, bij voorkeur mede gebaseerd op ervaringen in Caribisch Nederland;

Sterk analytisch vermogen, blinkt uit in nauwgezetheid en beschikt over een vlotte pen in het Nederlands;

Communicatief vaardig;

Financieel inzicht;

Meerdere jaren relevante werkervaring in specialistisch onderwijs en zorg;

Creativiteit en vermogen om eventuele tegengestelde belangen op te lossen;

Stressbestendig en macroperspectief;

Onderwijs-en jeugdzorg gerelateerde achtergrond;

Initiatiefrijk;

Wij bieden

Uitdagende baan;

Functie waarbij je zelfstandig kunt werken;

Samenwerking in een enthousiast multidisciplinair team;

Enthousiaste en kundige collega’s;

Ervaring met verschillende doelgroepen en specialisatie.

Salaris

USD 6.500,- per maand en detacheringsregeling conform BES (nl. autovergoeding, huisvesting enz).

Procedure

De tijdsplanning voor de sollicitatieprocedure:

Uiterlijk voor 9-10-2020 uw cv en motivatiebrief mailen naar [email protected]

Voor meer informatie:

Neem contact met Anoek Hansen via: tel.nr.00599-7774103 of stel uw vragen per mail via: [email protected].

