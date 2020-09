32 Gedeeld

Gezaghebber Edsion Rijna tijdens de persconferentie in de Passangrahan op woensdagmiddag. Foto ABC Online Media

Kralendijk – Ondanks dat het sterk toegenomen aantal besmettingen op het eiland, worden nog geen nieuwe maatregelen ingevoerd als het gaat om de Covid-19 bestrijding.

Wel gaf gezaghebber Edsion Rijna aan de huidige situatie uiterst serieus te nemen. Hij verzocht inwoners meerdere malen zeer alert te zijn wat betreft contact met andere mensen.

Nieuw in de communicatie over preventie is het leggen van nadruk op een gezonde leefstijl om in algemene zin weerstand tegen het virus op te bouwen. In haar communciatie legt het Openbaar Lichaam daarom -naast de 1,5 meter afstand en handen wassen- vanaf nu ook veel nadruk op gezonde voeding, voldoende slaap en beweging.

