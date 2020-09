14 Gedeeld

Dit is Havana en ben een meisje van 21 weken oud

Kralendijk – Niet alleen de bewoners van Bonaire hebben het moeilijk. Ook onderstaande stichtingen kunnen alle hulp gebruiken die nodig is om het leed van de dieren te verzachten, en zetten die vandaag graag in de picture.

De Animal Shelter Bonaire heeft jou hulp nodig! Op dit moment zit de shelter overvol en donaties zijn hard nodig. Met deze hulp kunnen zij de honden en katten van Bonaire voorzien van de beste zorg, voeding en aandacht. Zij zijn blij met iedere donatie klein of groot. Voor meer informatie ga dan naar de facebookpagina van de Animal Shelter Bonaire

Nederland: https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=4136

Paypal wereldwijd: https://www.paypal.com/paypalme/AnimalShelterBonaire

Dora

Wie adopteert mij? Mijn naam is Dora en ik ben een meisje. Zoals je op mijn foto ziet ben ik een rustige hond en houd ik van knuffelen. Ik kan goed met andere honden en met kinderen. Ik ben 21 weken oud en helaas wilde mijn vorige baasje mij niet meer hebben. Ik ben altijd vrolijk, speels en word niet groot (medium). Bij wie mag ik komen wonen want ik wil graag een nieuw baasje die goed voor mij zorgt. Animal Shelter informatie; Adoptiekosten; Usd 75,- inclusief; vaccinaties, ontworming, chip, teken behandeling en gratis sterilisatie indien 6 maanden oud.

De Donkey Sanctuary Bonaire is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen de ezels te verzorgen, want pas in 2021 komen er weer stagiairs het team versterken door Covid19 regels van de scholen. Heb je een tussenjaar en kan je minimaal 6 weken weg, kom dan het team versterken, stuur je motivatie brief naar [email protected]

Ook is de Stichting Donkeys Help op zoek naar een Fondsenwerver, heb jij tijd en wil je graag helpen? Stuur dan een mailtje of maak een afspraak. Voor donaties bekijk dan deze link

Behalve donaties, is Fundashon Kunuku Kakelvers altijd op zoek naar vluchtbegeleiders Mocht je binnenkort vliegen van Bonaire naar Amsterdam, neem dan contact met ze op. De hondjes en de katjes kunnen op deze manier makkelijk geadopteerd worden door families in Nederland. Er zijn geen kosten aan verbonden en alles wordt geregeld!

Door de overvolle opvang zijn ze ook altijd heel erg blij als honden of katten tijdelijk bij een foster gezin kan verblijven. Voor donaties en om de adoptiehonden en katten te bekijken, ga da naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers

