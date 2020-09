16 Gedeeld



Talentenles in Rincon

Kralendijk – Afgelopen week zijn op Bonaire de Talentenlessen weer gestart. Kinderen van groep 7 en 8 worden een jaar lang getraind in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Na schooltijd bij de opvang in Antriol, in Rincon, in Nikiboko, in Playa, in Hato en Noord Salina coachen zes professionals in acht klassen een jaar lang meer dan 70 leerlingen. In anderhalf uur per week maken ze de kinderen bewust van hun vaardigheden en leren ze hen deze positief in te zetten in hun leven.

De Talentcoaches van de Talentenschool hebben als doel om de kinderen te helpen zichzelf beter te leren kennen en na te denken over hun toekomst.

De stichting Hobennan i Futuro hoopt hiermee de kansen op een mooie toekomst te vergroten en is blij met de samenwerking met de naschoolse opvang organisaties op het eiland.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van het Oranjefonds en Kansfonds.

