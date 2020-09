1 Delen

Dienstverband : nvt (onbezoldigde functie)

Opleidingsniveau : HBO

Cultureel : Aantoonbare binding met Bonaire

Vacatures leden RaadvanToezicht, profiel ‘Financieel, ‘Secretaris’ en ‘Onderwijs’

Bs De Pelikaan is een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op Bonaire, waarbij de instructietaal Nederlands is. Onze school biedt op de eerste plaats voor alle kinderen op Bonaire een plezierige, veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Wij zijn een multiculturele school in een multiculturele samenleving.

Binnen de Stichting ‘Leren is Leuk’, de stichting die bs De Pelikaan exploiteert, functioneert een Raad van Toezicht die intern toezicht houdt op het functioneren van de stichting en gevraagd en ongevraagd het bestuur met adviezen terzijde staat.

Het toezicht richt zich op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op de strategie, doelen en beleid van de stichting alsook op de uitoefening van de bestuurstaken. Het toezicht wordt uitgevoerd met toepassing van de Code Corporate Governance Bonaire. In de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden weet de Raad van Toezicht de juiste balans te bewaren tussen betrokkenheid en afstand.

De Raad van Toezicht streeft naar optimale spreiding van deskundigheid in de samenstelling van de Raad en heeft daarom drie vacatures voor leden die naast een brede maatschappelijke betrokkenheid, kennis en ervaring hebben op het gebied van Financiën, Bedrijfsvoering of Onderwijskunde.

De stichting staat voor de uitdaging om de onderwijskwaliteit te consolideren en waar mogelijk te verbeteren. In een sterk groeiende school, kwalitatief en kwantitatief, is het een vereiste en een uitdaging de financiële middelen optimaal aan te wenden. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwbouw van bs De Pelikaan en is het de bedoeling om op termijn uit te groeien tot een integraal kindcentrum.

Functie-eisen

Voor alle leden gelden algemene vereisten en meer specifieke portefeuille-eisen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten met naast een bestuurlijke achtergrond en ervaring als toezichthouder, aantoonbare ervaring op het terrein van financiën en bedrijfsvoering of op het gebied van onderwijskunde. Daarnaast bent u onafhankelijk en onpartijdig en heeft u actuele kennis van het primair onderwijs en de wet en regelgeving op dit gebied. Tevens bent u zich bewust van de maatschappelijke omstandigheden en de bijdrage die bs De Pelikaan levert en kan leveren aan het onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen op Bonaire.

Uw beknopte sollicitatiebrief en CV, waaruit blijkt dat u aan het profiel voldoet, dient uiterlijk 21 september 2020 in ons bezit te zijn. U stuurt uw brief onder vermelding van ‘sollicitatie Raad van Toezicht’ per e-mail naar [email protected]

Correspondentie:

bs De Pelikaan

Kaya Amsterdam #3

Kralendijk, Bonaire

www.bsdepelikaan.com

Lees ook: