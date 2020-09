2 Gedeeld

Kralendijk – Alle patiënten die in de week van 5 tot 11 september 2020 bij dokter Hermelijn zijn geweest worden een dezer dagen gebeld door een medewerker van de afdeling Publieke Gezondheid.

Soms lukt het niet deze personen telefonisch te bereiken. Mocht u afgelopen week persoonlijk contact hebben gehad met dokter Hermelijn en u wordt niet gebeld, neemt u dan zelf contact op via telefoonnummer 0800 0800.

Als u alleen contact heeft gehad met de assistenten en niet met Dokter Hermelijn zelf is het niet nodig u zorgen te maken. Hebt u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of plotseling verlies van geur of smaak bel dan 0800 0800 om een afspraak voor een test te maken. Ook bij lichte klachten kunt u zich melden voor een test.

Op maandag- en dinsdagochtend 14 en 15 september is er extra ruimte in de test Drive-Thru bij Publieke Gezondheid aan de Kaya G.F. Betico Croes 24. Testen gebeurt alleen op afspraak via telefoonnummer 0800 0800.

Als er geen klachten zijn heeft een test geen zin. Zodra u een afspraak heeft gekregen voor een test dient u thuis te blijven en u zoveel mogelijk af te zonderen van uw huisgenoten. Als het resultaat van de test bekend is en die is negatief mag u weer uit zelfisolatie. In een volgend bericht vindt u informatie bij wie u de komende weken voor huisartsenzorg terecht kunt.

Blijf de hygiëne instructies opvolgen. Was regelmatig je handen met water en zeep, houd 1.5 meter afstand en raak je ogen, mond en neus niet aan. Blijf bewegen, slaap voldoende en verhoog je weerstand door gezond te eten en te leven. Heb je klachten die wijzen op Covid-19 blijf dan thuis en bel 0800-0800. Bescherm jezelf en de mensen om je heen.

Lees ook: