Kralendijk – Het OLB maakt meer bekend over de persoon die positief is getest op het Covid-19 virus. Het gaat om een van de huisartsen van het eiland. Dr. Hermelijn heeft zich vanwege lichte klachten laten testen en de uitslag blijkt positief te zijn. Bron-en contactonderzoek is gestart.

Alle personen die vanaf zaterdag 5 september 2020 contact hebben gehad met dr. Hermelijn worden in kaart gebracht en gebeld. Medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid nemen contact op met deze mensen. Personen die nauw contact hebben gehad worden in quarantaine geplaatst. Ingeval van klachten worden ze getest. Alle personen die recent contact hebben gehad maar niet gebeld worden moeten hun gezondheid monitoren en bellen bij klachten. In overleg met betrokkene is besloten af te wijken van de privacyregel omdat het om een huisarts gaat.

Mocht u vragen hebben of hebt u klachten en wilt u zich melden voor een test bel dan met 0800-0800. Testen als er geen klachten zijn heeft geen zin. Houdt uw gezondheid in de gaten en bel ingeval van klachten. Wilt u uw naam doorgeven omdat u recent contact hebt gehad met dr. Hermelijn, dan kunt u dat doorgeven aan het callcenter op 0800-0800. U wordt dan teruggebeld om samen te kijken hoe en wanneer het contact is geweest en of het een risicocontact was. Later volgt informatie voor de patiënten van de praktijk van dr. Hermelijn.

Voorkom dat het coronavirus op het eiland verspreidt. Iedereen wordt opgeroepen om zich aan de hygiëne instructies te houden. Was regelmatig je handen met water en zeep, houd 1.5 meter afstand en raak je ogen, mond en neus niet aan. Blijf bewegen, slaap voldoende en verhoog je weerstand door gezond te eten en te leven. Heb je klachten die wijzen op Covid-19 blijf dan thuis en bel 0800-0800. Bescherm jezelf en de mensen om je heen.