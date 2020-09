33 Gedeeld

Kralendijk – Op Bonaire is vrijdag voor het eerst een coronapatiënt overleden. Het gaat om een 80-jarige man die in isolatie verbleef in het ziekenhuis op het eiland, melden de autoriteiten.

Op dit moment is er nog maar één coronapatiënt op het eiland. Acht mensen zijn inmiddels hersteld. In totaal zitten 37 mensen op Bonaire in quarantaine. Meer dan 850 personen zijn sinds de uitbraak van de coronacrisis getest op het eiland.

De overheid heeft de bewoners er opnieuw op gewezen zich aan de hygiëneregels te houden. En in de strijd tegen corona gezond te eten, voldoende te slapen en te bewegen.