Sunbelt Realty is sinds 1993 actief op Bonaire en bemiddelt als makelaarskantoor in de verkoop en verhuur, taxeert en adviseert op het gebied van ontwikkeling van onroerende zaken op Bonaire. Wij onderscheiden ons door onze servicegerichte en deskundige aanpak. Op ons kantoor werken 10 fulltime medewerkers en 2 parttime medewerkers. Wij zijn op zoek naar een collega voor de functie van;

Medewerker afdeling vakantie verhuur & vastgoedbeheer

In deze fulltime functie (40 uur per week) ben je actief in zowel de binnen- als buitendienst en ben jij bij uitstek de contactpersoon voor vakantiegasten, woningeigenaren en lokale partijen waarbij je onder andere de volgende taken uitvoert:

– Beheren en verhuren van 45 prachtige vakantieobjecten variërend van appartementen tot villa’s;

– Contact met- en bemiddeling tussen verhuurders en huurders;

– aansturen en controleren van externe dienstverleners zoals schoonmaakbedrijven, klusbedrijven, hoveniers etc.;

– Voorbereiden van vakantieobjecten en verwelkomen van de vakantiegasten;

– Wekelijks beheer van- en rapportage over diverse vastgoedobjecten in onze beheer- portefeuille;

– Administratie behorende bij verhuur en vastgoedbeheer;

– Aansturen, bijhouden en ontwikkelen van social media platformen gerelateerd aan vakantieverhuur;

– Aansturen, bijhouden en ontwikkelen van aanbod via externe verhuurders en verhuurwebsites;

– Verdere voorkomende werkzaamheden. Wij verwachten de volgende kwaliteiten van kandidaten: