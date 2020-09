1 Delen

naar een enthousiaste, vakbekwame

Verzuimcoördinator (1 fte)

voor het MBO

Wat ga je doen?

Als verzuimcoördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling van de verzuimadministratie. Het hele proces, van verzuimmelding tot afhandeling, is bij jou in goede handen! Naast het bijhouden van de verzuimadministratie in Magister (digitaal leerlingvolgsysteem) heb je dagelijks contact met studenten. Je vraagt hen om hun afwezigheid te verantwoorden en spreekt de studenten aan. Ook ben jij degene die bepaalt of een student ziek naar huis mag.

Daarnaast heb je een signalerende rol. Hierbij let je op spijbelaars, telaatkomers, selectief en bijzonder verzuim. In het geval een absentie niet gemeld is, neem je telefonisch of schriftelijk contact op. In uitzonderlijke gevallen doe je ook een huisbezoek. Wanneer een student teveel verzuimt, kun je ook besluiten om hem de gemiste uren bij jou in te laten halen.

Je brengt het verzuim onder de aandacht bij docenten, studieloopbaanbegeleiders, studentencoördinatoren, het zorgteam en teamleiders. Naast het contact met studenten heb je ook contact met ouders/verzorgers om het verzuim tegen te gaan.

Wanneer het verzuim ongeoorloofd is verzorg je de meldingen naar de leerplichtambtenaar. Je zorgt ook voor de afhandeling van de verlofaanvragen bij bijzonder verlof.

Je herkent jezelf in de woorden: enthousiast, pro-actief, betrokken, teamspeler, zelfstandig, nauwkeurig, klantvriendelijk, stressbestendig en flexibel. Je beschikt over goede gespreksvaardigheden.

Wat vragen wij van je?

Om deze functie succesvol in te vullen heb je minimaal een MBO 4 werk- en denkniveau. Je kunt nauwkeurig werken vanuit de richtlijnen van ons verzuimbeleid. Naast dat je nauwkeurig werkt vinden wij het belangrijk dat je verbinding kunt maken met onze studenten en dat je van aanpakken weet. Je bent zeer duidelijk naar studenten en collega’s zonder rigide te zijn. Je hanteert een persoonlijke benadering en toont empathie maar marchandeert niet met de regels. Door jouw aanpak stimuleer je onze studenten om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als collega word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 7 met een max. van 2774 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 16 september 2020.

Graag solliciteren via: werkenbijSGB.info

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. Liset de Keijzer , Unit Directeur van MBO: Tel +599-7157420 of: [email protected]

