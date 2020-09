39 Gedeeld

Kralendijk – Een delegatie van jongeren tussen de 13 en 18 jaar overhandigden vandaag, 10 september 2020, hun jongeren advies aan gedeputeerde Nina den Heyer in Bonaire. De jongeren hebben eind augustus hun adviezen geformuleerd als onderdeel van het UNICEF project ‘Mijn Nieuwe Wereld’. Behalve aan den Heyer is het advies ook gericht aan de regering in Den Haag.

Juriëlla uit Bonaire maakte deze rap voor de campagne #MijnNieuweWereld, Mi Mundo Nobo i

Adviezen per eiland

De jongeren hebben zich uitgesproken over de vraag: wat is voor mij belangrijk na de Corona crisis? Met welke thema’s zou de overheid aan de slag moeten? Op nummer 1 staat bij de Bonairiaanse jongeren: participatie, dus ze willen een stem hebben bij diverse zaken die hen direct aangaan zoals goedkopere schoolspullen en betaalbaar openbaar vervoer. Ook vragen de jongeren aandacht voor hun mentale gezondheid en is er vraag naar professionals die hen hierin begeleiden.

In Sint Eustatius ligt de nadruk op goede online school met bruikbaar materiaal (internetverbinding en laptops) en docenten die speciaal hiervoor getraind zijn. De Sabaanse jongeren geven aan professionele sportactiviteiten belangrijk te vinden. Bijvoorbeeld basketbal, voetbal en volleybal, begeleid door professionele sporttrainers. Een betaalbare water- en electriciteitsvoorziening staat ook op de verlanglijst van de jongeren in Saba.

Overhandiging

De adviezen werden gebundeld en officieel overhandigd aan vertegenwoordigers van de lokale overheid van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat gebeurde op 10 september, de dag dat de adviezen uit Caribisch Nederland ook gedeeld werden met Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) in Den Haag. De adviezen uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden gevoegd bij de adviezen van de jongeren uit Nederland die ook gewerkt hebben aan dit Mijn Nieuwe Wereld project. Minister Hugo de Jonge (VWS) neemt in Den Haag alle adviezen in ontvangst.

Kinder/Jongerenparticipatie

Het Mijn Nieuwe Wereld project in Caribisch Nederland maakt deel uit van het UNICEF Caribisch Nederland Kinderrechten Programma, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In november volgt een gesprek tussen de jongeren en de lokale overheden en met Staatssecretaris Knops. De jongeren zullen zich op deze gesprekken voorbereiden door deel te nemen aan debat- en lobbytrainingen en debatoefensessies met jongeren van andere eilanden.

Lees ook: