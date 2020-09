2 Gedeeld

Join the GC Bonaire Team

Deskundig advies en een langdurige relatie met onze klanten vormt de basis voor het commerciële succes van Garage Cordia. Wij werken iedere dag met veel inzet en plezier voor onze klanten met de merken Toyota, Hino en Lexus. Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende vacature in Bonaire

Automonteur (full time) Garage Cordia is op zoek naar een enthousiaste en gedreven automonteur die ons team komt versterken. Onze nieuwe collega moet communicatief sterk zijn en kan klanten herkennen en deze vertalen naar een technische oplossing. Tevens ben je in staat jou enthousiasme en vakkennis over te brengen op je collega’s en hen adviseren bij complexe situaties.

Verantwoordelijkheidsgebied:

● Verricht onderhouds-, reparatie- en revisiewerkzaamheden aan benzine- en dieselvoertuigen

● Is in staat om onder andere auto motoren, powersteering en stuurhuis, (automatische) versnellingsbakken, differentieel, aircosystemen te repareren of onderhouden

● Kan zelfstandig carburators, dynamo’s, starters vervangen

● kan wiellagers, timing belt vervangen en voertuigen uitlijnen

● Zoekt en lost elektronische problemen aan voertuigen op, maakt daarbij gebruik van computerapparatuur, manuals of meetapparatuur

● Beoordeelt of onderdelen gerepareerd kunnen worden of vervangen moeten worden, voert indien nodig overleg met de afdeling Service op Curaçao

● Voert benodigde reparatiewerkzaamheden uit aan onderdelen

● Verricht bepaalde metingen, afstellingen en druktesten.

Profiel:

● MBO (autotechniek) werk- en denkniveau

● Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré

● Je heb een Goede Beheersing van Nederlands, Engels en Papiaments in woord en geschrift

● Je bent energiek en enthousiast

● Geen 9-5 mentaliteit

● Goede communicatie vaardigheden

● Je bent fulltime beschikbaar

Wat wij bieden

● Een uitdagende functie binnen een familiebedrijf waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staat

● Aandacht voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling

● Een marktconform salaris

● Werken in een professionele, moderne werkomgeving

● Een grote, stabiele werkgever met ambitie toekomstperspectief.

Sollicitatie

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van de functie, met curriculum vitae en pasfoto e-mailen naar [email protected].

Adres: Kaya Korona 35 – Tel: +599 715 1000 – www.garagecordia.com