Statia – De man die donderdag 03 september aangekomen was op Sint-Eustatius om medisch personeel te trainen met de PCR-test is zelf positief getest. Hij is onmiddellijk in isolatie geplaatst.

Twee medewerkers van het laboratorium van de Stichting Gezondheidszorg Sint Eustatius en 1 verpleegkundige blijken ook positief getest op COVID-19.

Het eiland heeft direct medische hulp gevraagd van het ziekenhuis in Sint-Maarten en op Bonaire. Eerder op de dag was al besloten dat alle scholen en ‘niet essentiële winkels’ moeten sluiten.

Het bestuur van de Stichting Sint Eustatius Gezondheidszorg (SEHCF) heeft nu besloten om de gehele ziekenhuisoperatie te verhuizen naar de zogeheten ‘Hospitainer’ die in eerste instantie gebouwd was om zaken te doen met Covid-patiënten.

De SEHCF stelt in een persbericht van 9 september 2020 dat ze begrijpen dat de beslissing als ‘drastisch’ kan worden beschouwd, maar vinden dit de beste zet gezien de recente besmettingen bij de QBMC.

De verhuizing van QBMC naar de hospitainer wordt woensdag en donderdag uitgevoerd. Als gevolg hiervan zullen gedurende deze 2 dagen de meeste consulten telefonisch moeten verlopen. Vanaf vrijdag worden patiënten die een afspraak hebben voor een behandeling, opgevangen in de Hospitainer.

