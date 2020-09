33 Gedeeld

Kralendijk – Op dinsdag 8 september zijn er twee verkeerscontroles uitgevoerd door het Korps Politie Caribisch Nederland.

De eerste in de middaguren rond 13.15 uur aan de Kaya Korona. Er zijn in totaal 31 voertuigen gecontroleerd. 19 bestuurders kregen een bekeuring; 6 voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 5 voor het niet voldoen aan de lichtdoorlatendheid eis van de ramen, 4 voor het niet dragen van een helm, 2 voor het rijden zonder verzekering en 2 voor het niet hebben van een rijbewijs.

De tweede controle vond plaats in de vroege avonduren aan de Kaya C.E.B. Hellmund. Deze controle was in het kader van de getinte autoruiten en het dragen van de veiligheidsgordel. Er werden in totaal 23 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 8 bekeuringen zijn uitgegeven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, 3 bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs en 1 bekeuring voor het rijden zonder helm.

De bedragen van deze boetes variëren tussen de $ 85,- en de $ 225,-. Draag bij aan een veilig verkeer door je aan de geldende regels te houden.

