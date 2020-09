2 Gedeeld

The Drugstore

The Drugstore & Souvenir Shop volgt ook de vele bedrijven op die meedoen aan het ledenpas project van AFBW. Bij The drugstore ontvangen AFBW leden met hun lidmaatschap pas bij alle aankopen een korting van maar liefst 20%.

Bezoek The Drugstore & Souvenir Shop en laat u verrassen door het assortiment in producten en geniet van de aangeboden korting. AFBW wil namens al haar leden de eigenaresse mevr. Sandra Breeuwer bedanken voor haar medewerking aan het ledenpas project.

Eagle Eye Media, Churros Boneriano, Total Safety First

Eagle Eye Media, Churros Boneriano en Total Safety First hebben zich ook toegevoegd aan het groeiende ledenpas project van AFBW. Bij Eagle Eye Media ontvangen AFBW leden met hun ledenpas een korting van 10% op de diensten die zij aanbiedt.

Met elke aankoop van minimaal $10 bij Churros Boneriano ontvangen AFBW leden met gebruik van hun lidmaatschap pas een korting van 10%.

En “ Last but not least” bij Total Safety First ontvangen AFBW leden een korting van 10% op alle aankopen. AFBW wil namens al haar leden de eigenaresse mevr. Siagnée J Evertsz Rosalia bedanken voor haar belangstelling en medewerking aan het ledenpas project.

Op de foto’s ziet u de symbolische overhandiging van de ledenpas door een AFBW lid aan de ondernemers van de vier bedrijven.

