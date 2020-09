18 Gedeeld

Kralendijk – Het begon vrijdag 4 september met een aanrijding op de Bulevar J.A. Abraham. De bestuurder van een scooter gleed uit over het zand dat op de weg lag. Het zand lag op de weg doordat er vrachtwagens met zand vanaf de haven naar een locatie in de buurt reden.

Het slachtoffer had letsel aan het hoofd, maar doordat hij een helm droeg, werd erger letsel voorkomen. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Op zondagmiddag vond er een ongeluk plaats bij Karpata . Een brommer gleed om onbekende reden uit een flauwe bocht waardoor de bestuurder en zijn medepassagier vielen.

De brommer gleed een afgrond in, ongeveer 3 meter naar beneden, en sloeg tegen de rotsen. De bestuurder liep enkele schaafwonden op en de medepassagier had letsel aan haar been en haar hoofd. Zij werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Vervolgens vond er zondagavond een eenzijdige aanrijding met een brommer plaats op de weg naar Rincon, ter hoogte van Mangazina di Rei. De bestuurder verloor de macht over het stuur en de brommer viel op de grond en vloog vervolgens in de brand. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Hij droeg een helm. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand.

Gedurende de dag op zondag 6 september werden op verschillende plekken voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden bekeuringen gegeven voor onder andere het rijden zonder helm, het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder veiligheidsgordel , het rijden zonder geldige verzekeringspapieren en zonder kentekenplaat.

Lees ook: