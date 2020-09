19 Gedeeld

Kralendijk – De maatregelen en gevolgen van het coronavirus hebben veel invloed op het functioneren van de samenleving. Het KPCN is daar geen uitzondering op, ook wij hebben hiermee te kampen. Echter is het voor een organisatie zoals de politie niet mogelijk om af te schalen zoals dat in een niet kritieke organisatie wel mogelijk is.

Daarom zijn er enkele maatregelen getroffen ter bescherming van zowel onze collega’s als voor de samenleving van Bonaire, Sint-Eustatius als Saba.

De maatregelen zijn als volgt:

Ter preventie zullen wij alle bezoekers aan het politiebureau vragen om een mondkapje te dragen; indien de bezoeker deze niet bij zich heeft kunnen wij in deze voorzien.

Wij proberen de contactmomenten op het bureau zo veel mogelijk te reduceren. Dit betekent voor de burger dat het proces iets anders kan lopen, waardoor een aangever in de eerste instantie zelf op papier dient te zetten wat zich afgespeeld heeft, dit zal daarna telefonisch of via e-mail afgerond worden.

De geüniformeerde agenten op straat kunnen ter preventie een mondkapje opdoen, ook als ze in de politieauto’s zitten.

Het Korps politie vraagt u zich te houden aan de maatregelen die getroffen zijn vanuit de Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor de veiligheid van eenieder.



De politiezorg is verder volledig functioneel en operationeel en blijft zich inzetten voor de veiligheid van onze samenleving.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

