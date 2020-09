10 Gedeeld

Op de dag van Bonaire, vandaag 6 september, hangt de vlag voor het bestuurskantoor ondersteboven. Van oudsher is dit een teken van nood en verzet, of ongehoorzaamheid.

Of dat ook nu het geval is, is niet aannemelijk. Bronnen dicht bij het bestuur denken dat het om een flauwe grap gaat. Vanochtend zou de vlag goed zijn opgehangen, maar onbekenden zouden de vlag omlaaggehaald en omgedraaid.

Vlaggenslot

Die versie is opmerkelijk, omdat de vlag een ‘slot’ heeft die alleen door medewerkers van het bestuurskantoor geopend kan worden. Of het slot er vanochtend op zat, wordt nu onderzocht. Er is ook een mogelijkheid dat de vlag per abuis verkeerd is gehesen.

De vlag is na ontdekking meteen weer in goede stand gezet. Het is inmiddels de tweede keer dat dit gebeurt. Afgelopen 4 mei, bij Dodenherdenking, hing de vlag ook al omgekeerd.

Middeleeuwen

Honderden jaren geleden, in de Middeleeuwen, werden vlaggen al ondersteboven gehangen om aan de omgeving te laten weten dat er een opstand gaande was. Ook in de zeevaart kent dit vlaggebruik een lange geschiedenis, maar dan om aan te geven dat er sprake was van een noodsituatie.