Marian Luinstra-Passchier geeft antwoord op een aantal medische vragen tijdens de persconferntie van het OLB afgelopen week.

Kralendijk- Er zijn relatief veel klachten over de bereikbaarheid van de Covid-infolijn op Bonaire, 0800-0800. Dat bleek uit vragen van de pers tijdens de persconferentie van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in het Delfins resort afgelopen week over de laatste ontwikkelingen in de Covid-19 crisis.

Op vragen van de pers over de bereikbaarheid van de lijn vertelde Marian Luinstra-Passchier, ondersteunend arts Publiek Gezondheid GGD, die het OLB bijstaat, dat het OLB zelf ook nog niet tevreden is over het functioneren van het call-center.

“Er zijn inderdaad wat technische details die nog niet echt goed werken, maar ik kan u verzekeren dat het nummer operationeel en bereikbaar is”, vertelde Luinstra-Passchier. Volgens de arts kan het voorkomen dat alle lijnen bezet zijn. Zij raadde bellers evenwel aan het gewoon te blijven proberen.

Vaste lijn

Ook blijkt het nummer via de mobiele lijnen van bepaalde aanbieders slechter te bereiken dan via andere. “Als het niet lukt met de mobiele telefoon, dan moeten mensen het wellicht nog eens proberen via bijvoorbeeld de vaste lijn”, aldus Luinstra-Passchier.

De ondersteunend arts gaf aan dat er achter de schermen nog wel gewerkt wordt aan het oplossen van technische details, waardoor de lijn beter zou gaan werken.

Symptomen

Bewoners op het eiland wordt aangeraden om, vooral bij klachten die kunnen duiden op besmetting met het Covid-virus, zoals koorts, grieperige gevoelens of kortademigheid te bellen naar 0800-0800 voor het maken van een afspraak voor het ondergaan van de Covid-test.

Tijdens de persconferentie werd een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd, zoals een beperking van het aantal gasten dat tegelijk in een restaurant mag zijn. Daarvoor was al een algeheel verbod afgekondigd op festiviteiten of grootschalige bijeenkomsten.

